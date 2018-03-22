Луценко о деле Савченко: Есть двое подозреваемых

Генпрокурор отметил, что расследование по делу народного депутата планируется завершить за два-три месяца

Пока в деле народного депутата Надежды Савченко есть двое подозреваемых. Расследование планируется завершить за два-три месяца. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

"В качестве подозреваемого задержан Рубан (глава центра освобождения пленных Офицерский корпус, - ред.). Сегодня я прошу разрешения на арест другого участника сговора, чтобы в течение двух-трех месяцев завершить следствие и передать в суд", - сказал он.

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Луценко также напомнил, что военнослужащие ВСУ, которых Савченко и Рубан пытались привлечь к реализации своего плана, сообщили об этом в СБУ и сотрудничали со следствием.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В тот же день Рада исключила Савченко из состава комитета национальной безопасности и обороны.

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