Луценко раскритиковал попытки объявить Савченко невменяемой

Кампания с призывом объявить депутата психически нездоровой направлена на то, чтобы помочь ей избежать уголовной ответственности, считает генпрокурор

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что депутата Надежду Савченко пытаются представить психически нездоровой, чтобы помочь ей избежать уголовной ответственности. Об этом глава ГПУ завил, отвечая в Верховной Раде на вопросы нардепов, передает корреспондент LIGA.net.

"Я не поддерживаю широко развернутую кампанию с целью объявить Савченко психически нездоровой. Думаю, это один из методов защиты, чтобы избежать уголовной ответственности", - сказал Луценко.

В то же время, по словам генпрокурора, следствие планирует провести судмедэкспертизу, чтобы "снять все вопросы".

При этом Луценко напомнил, что такая экспертиза может быть проведена только после согласия Рады на лишение Савченко депутатской неприкосновенности.

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Ранее сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента поддержал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

15 марта 2018 года Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады.

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