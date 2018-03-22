Передумала: Cавченко в Раде не отдала звезду Героя Украины

Народный депутат Надежда Савченко отказалась отдавать звезду Героя Украины, передает корреспондент LIGA.net.

С наградой, полученной от президента Петра Порошенко после освобождения из российской тюрьмы, Савченко вышла за трибуну Верховной Рады давать пояснения по поводу лишения неприкосновенности.

"Это - звезда Героя Украины. Вы сейчас кричите позор звезде Героя Украины", - сказала она.

Савченко напомнила, что такую награду имеет немного украинцев. "Отказаться от звезды героя, как многие хотят?.. Стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая звезду Героя Украины? Эта звание дается непросто. Это звание дается кровью", - заявила она.





"Я покажу вам, что такое Герой Украины. Как показала в российской тюрьме", - подчеркнула она.

15 марта 2018 года Савченко заявляла, что готова вернуть президенту Петру Порошенко орден Золотая Звезда Героя Украины.

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