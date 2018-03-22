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С Савченко проводят следственные действия в СБУ - адвокат

22.03.2018 21:05
По словам адвоката, Луценко не участвовал в допросе задержанной
С Савченко проводят следственные действия в СБУ - адвокат
Надежда Савченко

Народный депутат Надежда Савченко находится в управлении Службы безопасности, с ней проводятся следственные действия. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай, передает Украинская правда.

Адвокат добавил, что он вместе с коллегами получил представление с приложениями и собирается их изучать.

По словам Бугая, Луценко не участвовал в допросе Савченко. В комментарии журналистам адвокаты нардепа заявляют, что задержание Савченко было незаконным.

Сегодня Верховная Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, а также дала разрешение на ее арест. Депутата задержали. В тексте представления ГПУ утверждается, что Савченко в сговоре с главой центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Меру пресечения для Савченко изберет Шевченковский райсуд Киева завтра, 23 марта, ориентировочно в 9:00. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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