С Савченко проводят следственные действия в СБУ - адвокат

По словам адвоката, Луценко не участвовал в допросе задержанной

Народный депутат Надежда Савченко находится в управлении Службы безопасности, с ней проводятся следственные действия. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай, передает Украинская правда.

Адвокат добавил, что он вместе с коллегами получил представление с приложениями и собирается их изучать.

По словам Бугая, Луценко не участвовал в допросе Савченко. В комментарии журналистам адвокаты нардепа заявляют, что задержание Савченко было незаконным.

Сегодня Верховная Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко, а также дала разрешение на ее арест. Депутата задержали. В тексте представления ГПУ утверждается, что Савченко в сговоре с главой центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и главарями террористических организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Меру пресечения для Савченко изберет Шевченковский райсуд Киева завтра, 23 марта, ориентировочно в 9:00.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.