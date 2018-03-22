Кабмин начал создавать Министерство по делам ветеранов АТО

Процесс создания министерства продлится месяц

Кабинет министров Украины начал создание Министерство по делам ветеранов АТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что процесс создания министерства должен длиться месяц. Таким образом Кабмин исполняет постановление Верховной Рады.

Одной из важных задач министерства будет распределение на ветеранов бюджетных денег.



Ведомство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.



27 февраля за постановление по поводу создания центрального органа для формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны №7505 проголосовал 241 депутат.



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