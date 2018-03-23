Забродский о 95-й бригаде: Не было нужды поддерживать боевой дух
У военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады во время выполнения боевых задач на фронте в Донбассе всегда был высокий боевой дух, поднимать который не было необходимости даже в критические моменты. Об этом рассказал экс-командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Михаил Забродский, который сейчас является командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ в интервью радио АрмияFM.
По словам генерал-лейтенанта, трудно вспомнить ситуацию, где бы возникла необходимость в поддержке боевого духа. На его памяти, сказал он, боевой дух военных всегда был достаточно высок.
Забродский сказал, что бригада за время несения службы в Донбассе сталкивалась с тяжелыми периодами и ситуациями, которые были связаны в основном с потерями среди личного состава - гибелью или ранением военных. Однако он не припоминает критического момента, когда "нужно было принимать неотложные меры".
"Несмотря на то, что значительная часть коллектива была призвана к тому времени из запаса, даже это не лишило нас возможности успешно преодолевать трудности такого рода", - резюмировал он.
Боевое настроение военнослужащих он связывает с довоенной подготовкой и "правильной здоровой атмосферой".
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Михаил Забродский - Герой Украины, участник российско-украинской войны с ее первых дней. Планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой. Бойцы и офицеры его бригады имеют множество боевых наград. Гора Карачун, Славянск, Краматорск, рейд по тылам противника и множество других успешных боевых операций - заслуги 95-й.
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