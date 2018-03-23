В Конгрессе США одобрили выделение $620,7 млн помощи Украине

Палата представителей поддержала законопроект о бюджетных ассигнованиях на текущий год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила проект консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, предусматривающий, среди прочего, общий объем помощи Украине в размере $620,7 млн. Об этом в своем Facebook сообщает украинское посольство в Вашингтоне.

По линии Пентагона для оказания военно-технической помощи Украине выделят $200 млн, что на $50 млн больше ассигнований 2017 года.

Смету помощи по линии Госдепартамента и причастных агентств определили в сумме $420,7 млн. Эта сумма на $10 млн превышает расходы прошлого года.

После одобрения законопроекта Палатой представителей документ должен рассмотреть Сенат США.

22 марта 2018 года сообщалось, что в Конгрессе США представили согласованный обеими палатами законопроект о бюджетных ассигнованиях на текущий год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины.

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