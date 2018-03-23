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В Евросоюзе надеются на верховенство права в деле Савченко

23.03.2018 12:13
В Брюсселе заявили, что осведомлены о снятии неприкосновенности с депутата и привлечении ее к уголовной ответственности
В Евросоюзе надеются на верховенство права в деле Савченко
Надежда Савченко

В Евросоюзе осведомлены о привлечении народного депутата Надежды Савченко к уголовной ответственности и заявляют о необходимости соблюдения ее прав. Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на слова неназванного спикера ЕС.

"Мы осведомлены об отмене парламентского иммунитета Савченко. Мы ожидаем, что верховенство права и ее права будут соблюдены", - заявили в Евросоюзе.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко.

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Депутату инкриминируют приготовление к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, посягательству на жизнь государственного деятеля и теракту, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Сегодня, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева избирает Савченко меру пресечения. Прокуроры просят арестовать депутата без права залога.

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