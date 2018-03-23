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Во Франции думают о том, как обновить Минские соглашения

23.03.2018 12:49
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обещал приехать в Украину вместе со своим немецким коллегой, чтобы обсудить этот вопрос
Во Франции думают о том, как обновить Минские соглашения
Жан-Ив Ле Дриан (фото - gettyimages.com)

Во Франции предлагают возобновить соблюдение минских соглашений. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент LIGA.net.

"Думаю, сейчас хороший момент, чтобы возобновить реализацию минских соглашений. Около года остается до выборов в Украине. Мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии и РФ. Это может стать поводом для нас выступить с новыми или повторными обязательствами в рамках Минского процесса", - сказал он.

Он отметил, что в ближайшее время снова приедет в Украину вместе со своим немецким коллегой, чтобы обсудить этот вопрос.

23 марта 2018 года Климкин сообщил, что министры иностранных дел Франции и Германии посетят Донбасс.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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