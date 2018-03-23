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Глава МИД Франции об антикорсуде: Это укрепит доверие с ЕС

23.03.2018 13:18
По словам главы МИД Франции, борьба с коррупцией будет способствовать доверию между Украиной и Евросоюзом
Глава МИД Франции об антикорсуде: Это укрепит доверие с ЕС
Жан-Ив Ле Дриан (фото - president.gov.ua)

Создание Антикоррупционного суда будет способствовать доверию между Украиной и ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы призываем Украину к выполнению тех обязательств, которые она взяла на себя. В стране были проведены масштабные реформы. Нам известно об успехах в реформировании банковской сферы, энергетики, здравоохранения, пенсионной системы. Мы приветствуем огромную работу, которая была проделана. Франция вместе с партнерами ждет продолжения этой работы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в первую очередь речь идет о борьбе с коррупцией.

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"Думаю, что создание Антикоррупционного суда в Украине свидетельствовало бы о доверии, которое есть между нами", - добавил он.

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1 марта 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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