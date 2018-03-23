Савченко отказалась предоставить следствию образцы ДНК

Депутат заявила, что не хочет тратить на это время и предложила следователям взять молекулярные образцы со стаканов, из которых она пила

Депутат Надежда Савченко отказалась предоставить следствию образец своего голоса и биоматериалы для ДНК-экспертизы. Об этом она заявила на суде по избранию ей меры пресечения.

Савченко заявила, что не хочет тратить на это время и предложила следователям взять молекулярные образцы со стаканов, из которых она пила.

ДНК-экспертиза необходима для того, чтобы установить принадлежность ей фигурирующего в материалах дела телефона.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила Генпрокуратуре привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко.

Депутату инкриминируют подготовку захвата власти группой лиц по предварительному сговору, посягательство на жизнь государственных деятелей, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта.

Сегодня, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева избирает Савченко меру пресечения. Прокуроры просят арестовать депутата без права залога.

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