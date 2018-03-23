За четыре года войны в Донбассе погибли около 2,4 тысяч военных

Всего жертвами развязанного Россией конфликта стали более 10 тысяч человек, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко

За четыре года развязанной Россией гибридной войны в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, в том числе 2383 украинских военнослужащих. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила во время встречи с латвийской делегацией во главе с госсекретарем МИД Латвии Андрейсом Пилдеговичсом, передает пресс-служба парламента.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса отметила, что объявленное 5 марта 2018 года "весеннее перемирие" уменьшило интенсивность обстрелов, однако подконтрольные Кремлю боевики ежедневно нарушают режим прекращения огня.

Также Геращенко выразила надежду, что на очередном заседании сессии ПАСЕ военная агрессия РФ в Донбассе, а также нарушение Москвой прав человека во временно оккупированном Крыму станут основным предметом дискуссии.

Согласно данным штаба АТО, последние двое суток боевики гибридной армии РФ соблюдают режим тишины и не обстреливают позиции ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

22 марта 2018 года наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что зафиксировали танки и гаубицы террористов недалеко от временно оккупированного Луганска.

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