Технично вытеснили: общественный совет больше не оценивает судей
Общественный совет добропорядочности (ОСД) заявил о прекращении участия в процессе переаттестации судей. Об этом сообщает пресс-служба ОСД.
"На судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, комиссия своими изменениями в регламент оценки судей технично "вытеснила" ОСД из одного из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей", - говорится в заявлении.
В совете заявили, что по этой причине решили "прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса".
Согласно сообщению, ВККС хочет переаттестовать пять тысяч украинских судей менее, чем за год. ОСД отмечает, что всего за полтора часа 23 марта одна из коллегий провела собеседования с девятью судьями, что, по мнению членов совета, "лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении "реформы".
В мае 2017 года Общественный совет добропорядочности утвердил заключение о несоответствии Симоненко критериям добропорядочности и профессиональной этики. Как отметили в ОСД, основные причины отрицательного заключения - "связь кандидата с оккупированными территориями, деятельность на посту главы Совета судей, ложные данные в декларациях, принятие сомнительных решений".
15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный суд. В этот же день вступил в силу закон №2147-VIII о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты, который запустил судебную реформу.
Читайте также: Судью рекомендовали в Верховный суд вопреки выводу общественников
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:20
-
вчера
17:42
-
вчера
17:25
-
вчера
13:21
-
вчера
10:15