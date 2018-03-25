Технично вытеснили: общественный совет больше не оценивает судей

В ОСД заявили о прекращении участия в процессе переаттестации судей

Общественный совет добропорядочности (ОСД) заявил о прекращении участия в процессе переаттестации судей. Об этом сообщает пресс-служба ОСД.



"На судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, комиссия своими изменениями в регламент оценки судей технично "вытеснила" ОСД из одного из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей", - говорится в заявлении.



В совете заявили, что по этой причине решили "прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса".



Согласно сообщению, ВККС хочет переаттестовать пять тысяч украинских судей менее, чем за год. ОСД отмечает, что всего за полтора часа 23 марта одна из коллегий провела собеседования с девятью судьями, что, по мнению членов совета, "лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении "реформы".