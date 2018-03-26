ОБСЕ: В Минске договорились о перемирии в Донбассе накануне Пасхи
В Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия накануне пасхальных праздников с 30 марта 2018 года. Об этом говорится в заявлении трехсторонней контактной группы о приверженности к прекращению огня, сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Трехсторонняя контактная группа, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также, исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00:01 по киевскому времени", - говорится в заявлении.
Участники переговоров также подчеркнули положительное влияние режима тишины согласно договоренностям от 2 марта 2018 года.
2 марта 2018 года трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе с 5 марта 2018 года.
Читайте также: Боевики в Донбассе сорвали перемирие в первый же час
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:28
-
13:53
-
12:13
-
13:17
-
13:13