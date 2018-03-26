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ОБСЕ: В Минске договорились о перемирии в Донбассе накануне Пасхи

26.03.2018 13:29
В ОБСЕ подчеркнули, что режим тишины в Донбассе объявлен с 30 марта 2018 года
ОБСЕ: В Минске договорились о перемирии в Донбассе накануне Пасхи
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия накануне пасхальных праздников с 30 марта 2018 года. Об этом говорится в заявлении трехсторонней контактной группы о приверженности к прекращению огня, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также, исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00:01 по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Участники переговоров также подчеркнули положительное влияние режима тишины согласно договоренностям от 2 марта 2018 года. 

2 марта 2018 года трехсторонняя группа объявила полное перемирие в Донбассе с 5 марта 2018 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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