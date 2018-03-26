Более 300 единиц оружия: чем вооружены депутаты Верховной Рады

Лучше всех вооружен Оппозиционный блок в парламенте - 188 единиц огнестрельного оружия

В руках народных депутатов находятся 323 единицы огнестрельного оружия. Такие цифры называют аналитики проекта "Декларации" на Bihus.Info.



Согласно ежегодных деклараций за 2016 год, самым преданным любителем оружия оказался Нестор Шуфрич, который указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия. На втором месте оказался его коллега из Оппозиционного блока Михаил Добкин. В его декларации - 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

"Бронзовым призером" стал Геннадий Бобов. Он владеет тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р. На четвертом месте - Виталий Хомутынник с шестью охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer. И замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко. В его декларации - 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Также 63 действующих народных депутата числятся в списках награжденных огнестрельным оружием администрацией президента и министром МВД Арсеном Аваковым. Однако в декларациях ее они решили не учитывать, очевидно, оценив дешевле 80000 гривень за единицу.

В качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Например, четырем нардепам из Радикальной партии - Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбалке Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а представителям Народного фронта Юрию Березе и Сергею Пашинскому - автоматы Форт 224. Больше других досталось Игорю Котвицкому, который получил шесть пистолетов Smith & Wesson, АПС, Маузер, Glock 17 Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.

Таким образом, лучше всех вооружена парламентская фракция Оппозиционный блок, чьи представители задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия. Еще 40 наградных "стволов" находятся в "подполье" (то есть не фигурируют в декларациях) у Народного фронта. На третьем месте - Блок Петра Порошенко с 27 наградными "подпольными" пистолетами.

Около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов. А если свести данные деклараций и наградных списков, то в общем итоге получается, что 87 народных избранников обладают 323 единицами огнестрельного оружия.

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