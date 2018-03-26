Выдворенные дипломаты РФ работали на спецслужбы - МИД

По ее словам, деятельность 13 высылаемых из Украины российских дипломатов была несовместима со статусом дипломатов и консулов.

"Мы высылаем сотрудников посольства России, чья деятельность несовместима со статусом дипломатов и консулов. Они будут объявлены персонами нон грата и сегодня будет вручена нота протеста временно поверенному России в Украине. Они должны в ближайшее время покинуть территорию Украины", - подчеркнула Беца.

Ранее сегодня сообщалось, что в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании Украина высылает 13 российских дипломатов.

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