Выдворенные дипломаты РФ работали на спецслужбы - МИД
26.03.2018 18:16
По словам спикера МИД, 13 российских дипломатов будут сегодня объявлены персонами нон грата и обязаны в ближайшее время покинуть территорию Украины
Павел Климкин и Марьяна Беца
Российские дипломаты, которые в ближайшее время будут выдворены с территории Украины, являются сотрудниками спецслужб РФ. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
По ее словам, деятельность 13 высылаемых из Украины российских дипломатов была несовместима со статусом дипломатов и консулов.
"Мы высылаем сотрудников посольства России, чья деятельность несовместима со статусом дипломатов и консулов. Они будут объявлены персонами нон грата и сегодня будет вручена нота протеста временно поверенному России в Украине. Они должны в ближайшее время покинуть территорию Украины", - подчеркнула Беца.
Ранее сегодня сообщалось, что в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании Украина высылает 13 российских дипломатов.
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