В ЮНЕСКО заявили об ухудшении ситуации в оккупированном Крыму

Организация констатирует ухудшение ситуации в области защиты культурного наследия и многочисленные нарушения оккупационных властей полуострова

В докладе генерального директора организации говорится о грубых нарушениях РФ на территории аннексированного полуострова, в частности, в области защиты культурного наследия.



В ЮНЕСКО обнародовали доклад о мониторинге ситуации в оккупированном Крыму, в котором говорится об ухудшении ситуации в области защиты культурного наследия полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



В документе отмечаются грубые нарушения со стороны оккупационных властей. В частности речь идет о так называемых "реставрационных работах" в Ханском дворце Бахчисарая, которые "угрожают исторической и культурной аутентичности объекта, внесенного в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО".



Также сказано, что вопреки на полуострове вопреки нормам международного права проводились археологические раскопки и были вывезены артефакты.



В организации отмечают необходимость выполнения резолюций Генассамблеи ООН по Крыму, последняя из которых была проголосована в СБ 19 декабря 2017 и обязывает Россию выполнять решение Международного суда ООН о правах крымских татар.



МИД Украины сообщает, что данный доклад будет рассмотрен на 204-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 4 по 17 апреля 2018 в Париже.



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