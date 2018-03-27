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В ЮНЕСКО заявили об ухудшении ситуации в оккупированном Крыму

27.03.2018 05:16
Организация констатирует ухудшение ситуации в области защиты культурного наследия и многочисленные нарушения оккупационных властей полуострова
В ЮНЕСКО заявили об ухудшении ситуации в оккупированном Крыму
Фото: facebook.com/osman.pashayev

В докладе генерального директора организации говорится о грубых нарушениях РФ на территории аннексированного полуострова, в частности, в области защиты культурного наследия.

В ЮНЕСКО обнародовали доклад о мониторинге ситуации в оккупированном Крыму, в котором говорится об ухудшении ситуации в области защиты культурного наследия полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В документе отмечаются грубые нарушения со стороны оккупационных властей. В частности речь идет о так называемых "реставрационных работах" в Ханском дворце Бахчисарая, которые "угрожают исторической и культурной аутентичности объекта, внесенного в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО".

Также сказано, что вопреки на полуострове вопреки нормам международного права проводились археологические раскопки и были вывезены артефакты.

В организации отмечают необходимость выполнения резолюций Генассамблеи ООН по Крыму, последняя из которых была проголосована в СБ 19 декабря 2017 и обязывает Россию выполнять решение Международного суда ООН о правах крымских татар.

МИД Украины сообщает, что данный доклад будет рассмотрен на 204-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 4 по 17 апреля 2018 в Париже.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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