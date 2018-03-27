Наев: Есть сроки, когда нужно подготовить операцию в Донбассе

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что сроки операции Объединенных сил в Донбассе не будут длительными

Уже есть определенные временные показатели, к которым необходимо подготовить операцию Объединенных сил. Об этом в интервью 5 каналу заявил новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев .

"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, подготовить доклад начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем - президенту Украины", - отметил Наев.

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По его словам, после утверждения этих действий и соответствующих документов будет начало операции в Донбассе.

"Эти сроки я не хотел бы озвучивать широкой общественности, но они не будут продолжительными", - сказал Наев.

20 марта 2018 года Наев заявил, что целью проведения операции станет освобождение временно оккупированного Донбасса от пророссийских наемников.

16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко представил командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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