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Россия пригрозила Украине ответственностью за высылку дипломатов

27.03.2018 16:43
"Недружественный шаг Киева" не будет способствовать "нормализации отношений" между Украиной и РФ, утверждают в российском посольстве
Россия пригрозила Украине ответственностью за высылку дипломатов

Россия пригрозила, что "ответственность" за последствия высылки официальным Киевом 13 российских дипломатов "ляжет на Украину". Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства РФ в Киеве.

В дипмиссии отмечают, что Украина объявила персонами нон грата 13 россиян, работающих в загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, в духе солидарности с Великобританией и другими западными союзниками в так называемом деле Скрипалей.

"Украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", - говорится в заявлении.

Как утверждают в посольстве, "недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между ними", а "ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону".

"В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия", - резюмировали в дипучреждении.

Тема дня: Запад ответил Путину изоляцией

США, 18 государств - членов ЕС и некоторые другие страны мира заявили о решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Аналогичное решение приняла Украина, которая намерена выслать 13 сотрудников российской дипмиссии. Как утверждает официальный Киев, лица, которые будут выдворены, работают на спецслужбы РФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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