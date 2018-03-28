Пожар в Кемерово: Порошенко и Гройсман выразили соболезнования

Премьер-министр поручил властям начать "масштабную проверку" общественных заведений на соблюдение норм пожарной безопасности

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким жертв пожара в ТРЦ Зимняя вишня в российском Кемерово. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня во время встречи со школьниками из разных городов Украины.

"Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерово. Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - сказал Порошенко.

Также соболезнования по поводу трагедии на сегодняшнем заседании правительства выразил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В российском городе Кемерово произошла страшная трагедия, погибли дети. Хотел бы выразить соболезнования родственникам погибших", - заявил он.

Кроме того, Гройсман поручил органам центральной и местной власти начать "масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, клубов - всех мест, где находятся люди".

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Премьер также призвал владельцев общественных заведений провести самопроверки и "сделать все, чтобы повысить уровень безопасности".

В дополнение к этому Гройсман предложил составить список объектов для проверок и уже через месяц озвучить их первые результаты.

По официальным данным, в пожаре в кемеровском ТРЦ Зимняя вишня 25 марта 2018 года погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В то же время в СМИ и соцсетях циркулируют слухи о якобы занижении властями реального числа жертв как минимум вдвое.

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