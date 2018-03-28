ЕС о декларациях для общественников: Киев не выполнил обещание

Неспособность Киева отменить декларирование для антикоррупционеров не соответствует европейским стремлениям Украины, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан

Украинская власть так и не выполнила взятое на себя обязательство отменить требование к общественным активистам подавать электронные декларации, срок подачи которых истекает уже 1 апреля 2018 года. Соответствующее заявление еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнеса Хана опубликовала пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Украинская власть не выполнила взятое на себя обязательство. Неспособность отменить распространение требования, установленного для госслужащих, на представителей гражданского общества не соответствует европейским стремлениям Украины и настойчивым рекомендациям Украине от международных партнеров", - заявил Хан.

Комиссар ЕС отметил, что система деклараций должна способствовать предотвращению коррупции среди госчиновников "путем разоблачения их потенциально необоснованного обогащения".

"Общественные активисты - не госслужащие, а потому введение требования подачи деклараций только создает для них лишние препятствия и давление и будет подыгрывать тем, кто стремится разрушить усилия Украины эффективно бороться с коррупцией", - подчеркнул Хан.

Еврочиновник напомнил, что и ЕС, и Украина по согласованию считают соблюдение демократических принципов, прав человека и основополагающих свобод "неотъемлемой частью соглашения об ассоциации".

По мнению Хана, Верховной Раде следует вернуться к этому вопросу и "как можно быстрее" отменить обязательство для общественников подавать декларации.

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Как отметил еврокомиссар, за последние годы Украина "осуществила выдающийся прогресс", и "теперь важно избегать шагов назад и не подрывать полученные достижения".

20 марта 2018 года послы стран Большой семерки призвали Киев отменить электронное декларирование для общественных организаций, которые борются с коррупцией.

22 марта Рада несколько раз пыталась включить в повестку дня законопроекты, которые отсрочивают введение деклараций для общественников, однако все попытки были провальными из-за нехватки голосов.

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