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Дело Майдана: разрешено заочное следствие против экс-замглавы МВД

28.03.2018 18:29
Виктора Ратушняка подозревают в организации нападений и убийств участников Майдана в феврале 2014 года
Дело Майдана: разрешено заочное следствие против экс-замглавы МВД
Виктор Ратушняк (фото - скриншот видео)

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования против Виктора Ратушняка, замминистра внутренних дел времен Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следователи Департамента специальных расследований ГПУ хотят расследовать, причастен ли Ратушняк к организации зачистки Майдана.

А именно, имеет ли он отношение к организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников Революции достоинства с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014-го и террористического акта 20 февраля на улице Институтской в Киеве.

Специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве уже осуществляется против Януковича, экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого.

18 февраля 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал на ближайшее время открытые судебные процессы над экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко и бывшим главой СБУ Александром Якименко по делу о расстрелах участников Революции достоинства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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