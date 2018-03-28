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Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина-НАТО

28.03.2018 21:21
ГНП-2018 определяет приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели - до 2020-го
Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина-НАТО
Фото: dyvys.in

Президент Петр Порошенко подписал указ об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2018 год (ГНП-2018). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Программа призвана обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины и Альянса, а также решений, принятых в ходе заседания комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств, которая состоялась 9 июля 2016 в Варшаве, и других договоренностей.

ГНП-2018 определяет приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020-му. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия по достижению этих целей.

Координировать работу по выполнению ГНП-2018 поручено Кабмину.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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