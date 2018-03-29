Нормандская четверка обсудит пути реализации Минска: заявление

Лидеры стран нормандской четверки приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня в Донбассе

Лидеры стран нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - в ближайшие месяцы рассмотрят "возможные пути ускорения имплементации минских договоренностей" по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что президенты Украины, РФ и Франции и канцлер ФРГ подтверждают их преданность имплементации минских соглашений во всех ее измерениях - политическом, гуманитарном, социально-экономическом и в сфере безопасности.

"Они приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников, достигнутую трехсторонней контактной группой 26 марта. Лидеры подчеркнули важность ее тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что на фоне успешного освобождения в Донбассе около 300 человек 27 декабря 2017 года лидеры нормандской четверки призвали "прилагать больше усилий с целью освобождения остальных по формуле "всех на всех".

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