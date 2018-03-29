Прокурор по делу Мартыненко получил выговор по выводу свидетеля

Решение было принято по предложению докладчика Виктора Шемчука. Сам Шемчук, которого СМИ связывают с Мартыненко, не видит конфликта интересов

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Перова, который является обвинителем по делу бывшего народного депутата Николая Мартыненко, в виде выговора. Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение было принято на заседании 29 марта по предложению докладчика - заместителя председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктора Шемчука.

В то же время до голосования комиссии прокурор САП Андрей Перов заявил ходатайство об отводе Шемчука. По его мнению, при подготовке заключения к нему Шемчук имел конфликт интересов. Квалификационно-дисциплинарная комиссия в отводе отказала.

Прокурор Перов после голосования о привлечении к дисциплинарной ответственности заявил, что обжалует это решение.

Жалобу на прокурора САП Андрея Перова в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров ранее подал Петр Бойко - адвокат экс-депутата Мартыненко, которого подозревают в совершении преступлений по четырем статьям. Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что докладчиком по результатам рассмотрения дисциплинарной жалобы адвоката является Виктор Шемчук - зампредседателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Одновременно с этим он является свидетелем по делу о хищении средств "Энергоатома", где фигурирует Мартыненко, и бывшим соратником экс-депутата - в 2010-м, он был народным депутатом фракции блока Наша Украина - Народная самооборона, которую в то время возглавлял Мартыненко.

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Кроме того, как стало известно "Схемам", Шемчук причастен к финансовой операции еще в 2010 году на сумму 250 тыс евро с оффшорной компанией, подконтрольной Мартыненко, а его жена была распорядителем средств другой фирмы, на чей счет и осели эти четверть миллиона евро.

Сам Шемчук не видит здесь конфликта интересов. "Абсолютно нет конфликта интересов. ... Потому что мнение члена комиссии - это не мнение комиссии. И член комиссии не будет участвовать ни в обсуждении, ни в голосовании ", - заявил ранее в комментарии "Схемам" заместитель председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Мартыненко в ответ на вопрос обвинил журналистов в "ангажированности и необъективности". "В вопросах - и попытка безосновательно связать меня с какими-то должностными лицами. Какую фирму, к которой я якобы причастен, непонятные лица "связывают" с чьей-то семьей - это на Радио Свобода считают достоверным источником информации?"- говорится в ответе экс-нардепа.

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20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали Мартыненко. 22 апреля судья Соломенского районного суда отказал в ходатайстве САП об аресте экс-депутата - его отпустили на поруки.

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