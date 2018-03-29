Апелляционный суд оставил Савченко в СИЗО

По словам народного депутата Надежды Савченко, зная о слежке и видеозаписи, она специально говорила о радикальных планах

Коллегия судей Апелляционного суда Киева отказалась удовлетворить ходатайство защиты внефракционного депутата Надежды Савченко и оставила в силе решение суда первой инстанции, передает корреспондент LIGA.net.

Суд также признал законным задержание Савченко.

Накануне она заявила отвод военному прокурору Александру Климовичу. После того, как суд отказал в удовлетворении ходатайства Савченко, она заявила отвод судьям. Представители обвинения назвали это ходатайство затягиванием процесса. Это ходатайство суд также отклонил. Судьи удовлетворили просьбу защиты разрешить Савченко во время процесса сидеть рядом с адвокатами. Заявление о готовности взять Савченко на поруки подал Степан Хмара.

Адвокаты Савченко просили отменить решение Шевченковского суда об избрании ей меры пресечения. Прокуроры настаивали на том, что находясь на свободе, Савченко может скрываться от следствия или препятствовать ему.

Представитель прокурора также попросил отменить решение Шевченковского суда в части признания незаконным ее задержания.

Савченко заявила, что написала генпрокурору заявление о том, что депутаты планируют преступление, когда в зале собирались голосовать за рынок земли.

Генпрокурор Юрий Луценко, по ее словам ответил, что депутата нельзя преследовать за его мнение и позицию. "После этого была представлена группа, чтобы следить за мной", - сказала она.

Савченко подчеркнула, что зная о слежке и видеозаписи, она специально говорила о радикальных планах. И это было ее реакцией на слова Луценко о том, что депутатов не судят за мнение и позицию. "Никто не может обвинять народного депутата за слова. Не было оружия. Меня не за что задерживать", - сказала она.

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23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца без права залога.

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