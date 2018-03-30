На фронте в Донбассе начало действовать "пасхальное перемирие"

Режим прекращения огня приурочен к предстоящим пасхальным праздникам

На фронте в Донбассе с 00:01 сегодня, 30 марта, начало действовать очередное перемирие, которое в этот раз оно приурочено к предстоящим пасхальным праздникам.



В ОБСЕ отметили важность соблюдения приказов о прекращении огня, а также принятии мер в случае нарушения договоренностей. В организации подчеркнули важность воздержания от наступательных операций и разведывательной деятельности, неприменения, в том числе, ответного огня, а также отвода вооружения.

29 марта, лидеры стран нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции - обнародовали совместное заявление, в котором приветствовали договоренность трехсторонней контактной группы о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня в Донбассе.

В штабе АТО уже заявили, что ВСУ готовы к соблюдению перемирия по всей линии фронта, начиная с полуночи 30 марта.

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