СБУ закрыла въезд в Украину 60 россиянам, выдворенным из США
31.03.2018 21:45
Украина запретила въезд 48 российским дипломатам и 12 представителям России в ООН
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 гражданам России, которых выдворили из США за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата, уточняют в украинской спецслужбе. Запрет на въезд на пять лет касается 48 российских дипломатов и 12 лиц из ООН, которых выслали из США 26 марта.
30 марта МИД России принял решение выслать 13 украинских дипломатов в ответ на выдворение 13 российских дипломатов из Украины.
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