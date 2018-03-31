СБУ закрыла въезд в Украину 60 россиянам, выдворенным из США

Украина запретила въезд 48 российским дипломатам и 12 представителям России в ООН

Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 гражданам России, которых выдворили из США за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата, уточняют в украинской спецслужбе. Запрет на въезд на пять лет касается 48 российских дипломатов и 12 лиц из ООН, которых выслали из США 26 марта.

30 марта МИД России принял решение выслать 13 украинских дипломатов в ответ на выдворение 13 российских дипломатов из Украины.

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