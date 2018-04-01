Новый глава НАПК выступил против деклараций от активистов

Во время брифинга Мангул заявил, что НАПК выступает за отмену обязательства подавать декларации активистами-антикоррупционерами

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поддерживает активистов-антикоррупционеров и выступает за отмену обязательствами подачи ими деклараций. Об этом заявил новый глава НАПК Александр Мангул на брифинге по итогам завершения очередного этапа подачи электронных деклараций, передает Радио Свобода.

"К сожалению, Верховная Рада до 1 апреля не смогла принять закон об отмене электронного декларирования для активистов-антикоррупционеров", - отметил он.

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31 марта в полночь завершился очередной этап подачи электронных деклараций. По данным НАПК, подано 816 509 ежегодных деклараций за 2017 год.