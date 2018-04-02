Еврокомиссия следит за конфликтом НАБУ и САП

Представитель Еврокомиссии сказал, что за развитием событий вокруг ведомств следят, но не понятно, что происходит - "может, это только шум в прессе"

Руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер заявил, что Брюсселль знает о спорах между антикоррупционными органами в Украине и они не производят хорошего впечатления. Об этом сообщает Радио Свобода.



"Мы следим за сообщениями. Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бы был бороться с коррупцией, больше борятся между собой. Или нет? Может быть, это только шум в прессе, о котором мы не можем судить или о котором узнаем только через несколько дней", - сказал Вагнер.



ГПУ и Нацагентство по противодействию коррупции ведут следствие против главы Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. В кабинете руководителя САП якобы была прослушка.

По словам главы НАБУ, против Холодницкого открыто уголовное дело, основанием для которого стала якобы передача информации фигурантам дела о хищениях в Одессе.



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