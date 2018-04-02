Минздрав уволил ректора медуниверситета Амосову

Министерство здравоохранения приняло решение досрочно расторгнуть контракт с ректором Национального медицинского университета Екатериной Амосовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

30 марта, после публичного рассмотрения отчета Амосовой, комиссия Минздрава единогласным решением признала ее работу в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала досрочно расторгнуть с ней контракт.

"На основании рекомендаций комиссии и ряда писем Госаудиторской службы, Госфининспекции, Госказначейской службы... Минздрав принял решение досрочно расторгнуть контракт с Амосовой", - сказано в сообщении ведомства.

По состоянию на март 2018 года остались невыполненными 12 пунктов требований ГФИ по результатам выявленных нарушений.

Соответствующий приказ был подписан 30 марта 2018 года под № 14-О. Амосова будет освобождена от должности ректора НМУ с 16 апреля.