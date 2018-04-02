Минздрав уволил ректора медуниверситета Амосову
Министерство здравоохранения приняло решение досрочно расторгнуть контракт с ректором Национального медицинского университета Екатериной Амосовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
30 марта, после публичного рассмотрения отчета Амосовой, комиссия Минздрава единогласным решением признала ее работу в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала досрочно расторгнуть с ней контракт.
"На основании рекомендаций комиссии и ряда писем Госаудиторской службы, Госфининспекции, Госказначейской службы... Минздрав принял решение досрочно расторгнуть контракт с Амосовой", - сказано в сообщении ведомства.
По состоянию на март 2018 года остались невыполненными 12 пунктов требований ГФИ по результатам выявленных нарушений.
Соответствующий приказ был подписан 30 марта 2018 года под № 14-О. Амосова будет освобождена от должности ректора НМУ с 16 апреля.
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20 февраля 2018 года Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.
26 февраля в вузе объявили забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздрава в независимость и самоуправление НМУ". И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что администрация НМУ сорвала учебный процесс, организовав "по директиве" забастовку.
2 марта Окружной административный суд Киева отменил проведение проверки в медуниверситете, тем самым восстановив в должности Амосову.
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