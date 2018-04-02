В комиссии прокуроров рассказали о сроках проверки Холодницкого

Автоматизированная система уже определила одного из членов комиссии, который будет искать состав дисциплинарного проступка в действиях главы САП

Проверка Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров (КДКП) действий главы САП Назара Холодницкого на предмет наличия в них дисциплинарного проступка может занять два-три месяца. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил замглавы КДКП Виктор Шемчук.

Он подтвердил, что комиссия получила две жалобы на Холодницкого - от директора НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко.

По словам Шемчука, автоматизированная система уже определила одного из членов комиссии, который в течение двух месяцев будет выяснять, есть ли состав дисциплинарного проступка в действиях главы САП или нет. Решением комиссии проверка может быть продлена на один месяц.

Замглавы КДКП отметил, что член комиссии может отказать в открытии производства, если не найдет в поданных жалобах оснований для этого. Кроме того, в случае открытия производства прокурор, против которого оно будет открыто, не сможет уволиться по собственному желанию до принятия решения комиссией.

Завершив проверку, член комиссии готовит заключение о ее результатах, которое затем рассмотрит вся комиссия в составе 11 членов.

"Только после этого может быть принято решение, например, о том, останется ли прокурор на своей должности или будет уволен, будет ли ему объявлен выговор или ему запретят на один год быть переведенным в прокуратуру высшего уровня или занять высшую должность", - подчеркнул Шемчук, добавив, что процедура должна стартовать в течение пяти дней.

Читайте также: А кто слушал - молодец. Как будут делить кресло Холодницкого

30 марта 2018 года Луценко и Сытник направили в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о якобы совершении Холодницким дисциплинарных проступков. В своей жалобе генпрокурор попросил комиссию уволить главу САП.

26 марта Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого.

Сытник подтвердил, что в кабинете руководителя САП были установлены прослушивающие устройства. По его словам, против Холодницкого открыто уголовное дело, основанием для которого стала якобы передача информации фигурантам дела о хищениях в Одессе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.