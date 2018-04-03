Дестабилизация Украины: Times рассказала о плане Кремля "Троя"

Инициатор плана Алексей Муратов в 2014 году предлагал Москве вложить $181 тысячу в подготовку "пророссийского мятежа" в Запорожской области

В 2014 году в распоряжении Кремля был план по дестабилизации одной из юго-восточных областей Украины, который имел целью вывести регион из-под контроля центральной власти. Об этом со ссылкой на британский правительственный доклад сообщает издание The Times, пишет Голос Америки.

Согласно сообщению, гражданин РФ Алексей Муратов, экс-депутат от Единой России и "представитель Путина" у боевиков в Донбассе, в ноябре 2014 года направил в Кремль тайный план по дестабилизации Запорожской области "Троя".

Речь шла о подготовке жителей региона к "пророссийскому мятежу", или к "освобождению от нацистско-фашистских оккупантов", как подавал это Муратов.

План, в реализацию которого его инициатор предлагал вложить $181 тысячу, предусматривал "манипуляцию общественным мнением" местных жителей перед "мятежом". Также предполагалось использование существующей в регионе шпионской сети РФ и "навязывание контакта" с местной полицией и СБУ.

Документ был частью третьего транша электронной переписки помощника президента России Владислава Суркова, полученной украинскими хакерами в ноябре 2017 года.

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Отмечается, что предложение Муратова было "частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины". В то же время неизвестно, рассматривала ли Москва "операцию Троя" всерьез.

В феврале 2018 года СБУ заявила, что с начала текущего года спецслужбы РФ пытались провести в Украине 12 срежиссированных акций, направленных на подрыв национальной безопасности.

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