Холодницкий просит отстранить его на время расследования
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него. Об этом он заявил перед допросом в Генеральной прокуратуре, куда пришел сегодня утром, передает корреспондент LIGA.net.
Холодницкий подтвердил, что в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поданы две жалобы, и говорит, что узнал о них из СМИ.
"Я буду выносить вопрос об отстранении на время расследования от должности. Не боюсь и буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было вмешательства в комиссию и работу подчиненных прокуроров", - сказал он.
Глава САП напомнил, что хочет прослушать все записи без монтажа и сравнить их со своими дальнейшими действиями.
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26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта глава ГПУ сообщил, что попросил КДКП уволить Холодницкого с должности.
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