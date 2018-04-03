Холодницкий просит отстранить его на время расследования

Глава САП подтвердил, что в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на него поданы две жалобы, и говорит, что "узнал о них из СМИ"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него. Об этом он заявил перед допросом в Генеральной прокуратуре, куда пришел сегодня утром, передает корреспондент LIGA.net.

Холодницкий подтвердил, что в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поданы две жалобы, и говорит, что узнал о них из СМИ.

"Я буду выносить вопрос об отстранении на время расследования от должности. Не боюсь и буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было вмешательства в комиссию и работу подчиненных прокуроров", - сказал он.

Глава САП напомнил, что хочет прослушать все записи без монтажа и сравнить их со своими дальнейшими действиями.

Читайте также: А кто слушал - молодец. Как будут делить кресло Холодницкого

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта глава ГПУ сообщил, что попросил КДКП уволить Холодницкого с должности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.