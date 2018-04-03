Холодницкий требует, чтобы его дело расследовал другой отдел ГПУ

Источники LIGA.net сообщили, что расследование поручили департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий требует, чтобы его дело расследовал другой департамент Генпрокуратуры. Об этом он заявил перед допросом в ГПУ, передает корреспондент LIGA.net.

По данным LIGA.net, расследование поручили департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк.

"У меня есть сомнения в объективности расследования этим департаментом", - сказал Холодницкий.

По его словам, он подал рапорт Луценко с просьбой заменить департамент, поскольку тот является фигурантом в трех производствах НАБУ, в том числе по незаконному обогащению, и САП в них осуществляет процессуальное руководство.

Читайте также: А кто слушал - молодец. Как будут делить кресло Холодницкого

"Я понимаю, как может вестись расследование в таких обстоятельствах", - отметил Холодницкий, добавив, что "здесь возможен конфликт интересов".

В Генеральной прокуратуре восемь подразделений, которые могут вести следствие. "Я подал рапорт, жду ответа", - отметил он.

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта глава ГПУ сообщил, что попросил КДКП уволить Холодницкого с должности.

Читайте также: Холодницкий просит отстранить его на время расследования

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.