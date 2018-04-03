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Холодницкий требует, чтобы его дело расследовал другой отдел ГПУ

03.04.2018 10:52
Источники LIGA.net сообщили, что расследование поручили департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк
Холодницкий требует, чтобы его дело расследовал другой отдел ГПУ
Назар Холодниций

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий требует, чтобы его дело расследовал другой департамент Генпрокуратуры. Об этом он заявил перед допросом в ГПУ, передает корреспондент LIGA.net.

По данным LIGA.net, расследование поручили департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк.

"У меня есть сомнения в объективности расследования этим департаментом", - сказал Холодницкий.

По его словам, он подал рапорт Луценко с просьбой заменить департамент, поскольку тот является фигурантом в трех производствах НАБУ, в том числе по незаконному обогащению, и САП в них осуществляет процессуальное руководство.

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"Я понимаю, как может вестись расследование в таких обстоятельствах", - отметил Холодницкий, добавив, что "здесь возможен конфликт интересов".

В Генеральной прокуратуре восемь подразделений, которые могут вести следствие. "Я подал рапорт, жду ответа", - отметил он. 

26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта глава ГПУ сообщил, что попросил КДКП уволить Холодницкого с должности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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