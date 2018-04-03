Холодницкий требует, чтобы его дело расследовал другой отдел ГПУ
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий требует, чтобы его дело расследовал другой департамент Генпрокуратуры. Об этом он заявил перед допросом в ГПУ, передает корреспондент LIGA.net.
По данным LIGA.net, расследование поручили департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк.
"У меня есть сомнения в объективности расследования этим департаментом", - сказал Холодницкий.
По его словам, он подал рапорт Луценко с просьбой заменить департамент, поскольку тот является фигурантом в трех производствах НАБУ, в том числе по незаконному обогащению, и САП в них осуществляет процессуальное руководство.
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"Я понимаю, как может вестись расследование в таких обстоятельствах", - отметил Холодницкий, добавив, что "здесь возможен конфликт интересов".
В Генеральной прокуратуре восемь подразделений, которые могут вести следствие. "Я подал рапорт, жду ответа", - отметил он.
26 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ ведут совместное следствие против Холодницкого. 30 марта глава ГПУ сообщил, что попросил КДКП уволить Холодницкого с должности.
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