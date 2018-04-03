В России завели дело на Авакова: "мешал" выбирать Путина

Производство открыто из-за недавних президентских выборов в России: глава МВД, считают в Москве, мешал россиянам голосовать на территории Украины

Следственный комитет России открыл уголовное производство против министра внутренних дел Арсена Авакова: в Москве считают, что тот "препятствовал свободному осуществлению россиянами избирательных прав на выборах президента России" в Украине. Соответствующая запись появилась сегодня, 3 апреля, на сайте Следкома РФ.

Дело заведено по ч. 2 ст. 141 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до 5 лет тюрьмы.

Следователи силовых органов государства-оккупанта убеждены, что 18 марта Аваков, "действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипучреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан РФ на территории Украины для участия в выборах президента РФ".

Исходя из этого и ссылаясь на ст. 12 УК РФ, российский Следком аргументирует уголовное преследование Авакова тем, что "иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые РФ, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ".

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На выборах российского президента, которые состоялись 18 марта 2018 года, действующий хозяин Кремля Владимир Путин набрал больше 76,67 % голосов избирателей.

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