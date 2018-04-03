Луценко изменил подследственность дела Холодницкого

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что подследственность резонансного уголовного производства изменена "для объективности и непредвзятости"

Генеральный прокурор Юрий Луценко изменил подследственность уголовного производства против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Теперь процессуальное руководство будет осуществлять Генеральная инспекция ГПУ. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, производство открыто по ст. 384 (заведомо ложное показание) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) УК.

Лысенко отметил, что подследственность изменена "для объективности и непредвзятости".

Изначально расследование было поручено департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

Холодницкий заявил, что не будет принимать участие в следственных действиях, пока не заменят прокуроров и следователей в его деле. Глава САП отметил, что не доверяет департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, поскольку его руководство фигурирует в трех уголовных делах НАБУ.

Также Холодницкий сообщил, что прослушка в его кабинете велась якобы по подозрению в вымогательстве взятки.

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