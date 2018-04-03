Луценко изменил подследственность дела Холодницкого
Генеральный прокурор Юрий Луценко изменил подследственность уголовного производства против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Теперь процессуальное руководство будет осуществлять Генеральная инспекция ГПУ. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
По его словам, производство открыто по ст. 384 (заведомо ложное показание) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) УК.
Лысенко отметил, что подследственность изменена "для объективности и непредвзятости".
Изначально расследование было поручено департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.
Холодницкий заявил, что не будет принимать участие в следственных действиях, пока не заменят прокуроров и следователей в его деле. Глава САП отметил, что не доверяет департаменту ГПУ по особо важным делам в сфере экономики, поскольку его руководство фигурирует в трех уголовных делах НАБУ.
Также Холодницкий сообщил, что прослушка в его кабинете велась якобы по подозрению в вымогательстве взятки.
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