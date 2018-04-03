Экс-главу МВД Захарченко допросят по делу об убийствах на Майдане

Министра внутренних дел времен Виктора Януковича допросят в режиме видеоконференции, вероятнее всего, не раньше осени текущего года

Святошинский райсуд Киева разрешил допросить экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко в качестве свидетеля по делу пяти бывших бойцов Беркута, обвиняемых в убийстве 48 участников Майдана в феврале 2014 года. Об этом LIGA.net сообщил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский.

По его словам, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Допросить Захарченко, который сейчас находится в России, планируют в режиме видеоконференции.

Горошинский отметил, что суд сделает запрос на международно-правовую помощь, после чего этим вопросом займутся министерства юстиции Украины и РФ.

Адвокат предположил, что из-за грядущих праздников и поры отпусков процедура затянется, поэтому допрос экс-главы МВД состоится, вероятнее всего, не раньше осени текущего года.

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В то же время суд отказался допросить по этому же делу в режиме видеосвязи экс-премьер-министра Николая Азарова.

18 февраля 2018 года генпрокурор Юрий Луценко анонсировал на ближайшее время открытые судебные процессы над Захарченко и экс-главой СБУ Александром Якименко по делу о расстрелах участников Революции достоинства.

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