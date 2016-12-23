Гройсман: Подготовка Евровидения-2017 идет в плановом режиме

Премьер-министр призвал всех ответственных за подготовку к конкурсу к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения Евровидения-2017

Подготовка Украины к песенному конкурсу Евровидение-2017 проходит в плановом режиме, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочего совещания. Участниками совещания также были вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Евгений Нищук, глава КГГА Виталий Кличко и глава государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко. Об этом сообщается на правительственном портале.

Гройсман призвал всех ответственных за подготовку к конкурсу к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения Евровидения-2017.

Как сообщается, участники совещания обсудили вопросы разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации конкурса.

4 декабря организатор Евровидения Европейский вещательный союз опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о возможном переносе конкурса в Москву.

6 декабря министр финансов Александр Данилюк сообщил, что правительство полностью профинансировало проведение Евровидения-2017 в Украине.

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