Дональд Трамп стал самым популярным запросом в Google в 2016 году
В 2016 году самым популярным человеком во всем мире, согласно количеству, частоте и геолокациям запросов в поисковой системе Google, стал избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает американское издание Time.
Трамп стал "топ-запросом" года в 88 странах мира.
В список также попали Хулио Гусман, который баллотировался на пост президента Перу, и Лула да Силва, бывший президент Бразилии. За политиками в списке следуют звезды - Леонардо Ди Каприо обрел невероятную популярность в Марокко, а Анджолина Джоли в Тунисе.
В Украине самым частым запросом в поисковой системе стало имя Джамалы, победившей на песенном конкурсе Евровидение-2016.
Издание обращает внимание, что в этом году в список самых частых запросов попали только имена людей - политиков, актеров и певцом.
В Чехии больше всего интересовались певицей Сиа, а в Болгарии - звездой сериала "Дневники вампира" Ниной Добрев.
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