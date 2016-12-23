Дональд Трамп стал самым популярным запросом в Google в 2016 году

Издание Time опубликовало список самых популярных запросов в поисковой системе Google. В 2016 году в него вошли только имена людей - политиков и звезд

В 2016 году самым популярным человеком во всем мире, согласно количеству, частоте и геолокациям запросов в поисковой системе Google, стал избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает американское издание Time.



Трамп стал "топ-запросом" года в 88 странах мира.

В список также попали Хулио Гусман, который баллотировался на пост президента Перу, и Лула да Силва, бывший президент Бразилии. За политиками в списке следуют звезды - Леонардо Ди Каприо обрел невероятную популярность в Марокко, а Анджолина Джоли в Тунисе.

В Украине самым частым запросом в поисковой системе стало имя Джамалы, победившей на песенном конкурсе Евровидение-2016.

Издание обращает внимание, что в этом году в список самых частых запросов попали только имена людей - политиков, актеров и певцом.

В Чехии больше всего интересовались певицей Сиа, а в Болгарии - звездой сериала "Дневники вампира" Ниной Добрев.

Читайте также: Немецкий перевозчик снял рекламный ролик о Трампе и Обаме