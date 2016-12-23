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Астрономы усомнились в существовании темной материи

23.12.2016 09:35
Темной материи, на чью долю, как полагали ученые, приходится примерно 75% от массы материи во Вселенной, может и не существовать
Астрономы усомнились в существовании темной материи
Фото: NASA

Астрономы из Голландии заявляют об успешной проверке альтернативной теории гравитации, работа которой не требует существования загадочной и почти необъяснимой темной материи. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на статью, опубликованную в журнале MNRAS.

Первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех звезд в них.

Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя - загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во Вселенной.

"Большинство физиков верит в темную материю не потому, что об этом говорят наблюдения, а потому, что у нас нет теоретических причин или просто идей полагать, что закон гравитации и другие физические принципы могут нарушаться на тех масштабах, на которых мы видим эти новые необъяснимые феномены. И если у нас появится идея, как гравитация может работать иначе, и подтверждение этого могут повернуть физику в другом направлении", - рассказывает автор теории Эрик Верлинде из университета Амстердама.

20 октября 2016 года сообщалось, что астрономы обнаружили во Вселенной новый тип рентгеновских источников, объяснения которым пока не найдено.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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