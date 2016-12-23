Пункты пропуска в зоне АТО за сутки пересекли 28 тысяч человек

За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли 28,1 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств

За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли 28,1 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское - 70/260; Марьинка - 250/170; Новотроицкое - 0/100; Гнутово - 100/60.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

В целом через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли: Майорское - 6570 человек и 760 транспортных средств; Марьинка - 6830 человек и 1130 транспортных средств; Новотроицкое - 5725 человек и 1130 транспортных средств; Гнутово - 4315 человек и 975 транспортных средств; Станица Луганская - 4705 человек.

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