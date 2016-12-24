Девушка показала свое фото после избавления от наркозависимости

Уже четыре года, как отмечает Дейа Холл, она не употребляет наркотики. До этого она была систематическим потребителем героина и метамфетамина

26-летняя американка продемонстрировала влияние употребления наркотиков на внешний вид, опубликовав фотографии до и после избавления от наркозависимости. Об этом пишет Daily Mail.

Уже четыре года, как отмечает Дейа Холл, она не употребляет наркотики. До этого она была систематическим потребителем героина и метамфетамина.





Девушка утверждает, что решила завязать после того, как ее арестовали.





В комментарии изданию Дейа говорит, что ее зависимость началась с обезболивающего, когда ей было всего 17 лет.

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