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Девушка показала свое фото после избавления от наркозависимости

24.12.2016 11:25
Уже четыре года, как отмечает Дейа Холл, она не употребляет наркотики. До этого она была систематическим потребителем героина и метамфетамина
Девушка показала свое фото после избавления от наркозависимости
Фото: ЕРА

26-летняя американка продемонстрировала влияние употребления наркотиков на внешний вид, опубликовав фотографии до и после избавления от наркозависимости. Об этом пишет Daily Mail.

Уже четыре года, как отмечает Дейа Холл, она не употребляет наркотики. До этого она была систематическим потребителем героина и метамфетамина.


Девушка утверждает, что решила завязать после того, как ее арестовали.


В комментарии изданию Дейа говорит, что ее зависимость началась с обезболивающего, когда ей было всего 17 лет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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