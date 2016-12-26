USD:  26.45  27.08   EUR:  27.49  28.44  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Кривом Роге в машине нашли почти 4 кг марихуаны

26.12.2016 03:55
Полиция при обыске автомобиля ВАЗ нашла оружие, боеприпасы и 38 пакетов с расфасованной марихуаной
В Кривом Роге в машине нашли почти 4 кг марихуаны
Фото: dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге во время обыска в машине обнаружили 3,8 кг марихуаны, оружие и боеприпасы. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Обыск был проведен в рамках уголовного производства. Пояснения по поводу найденного 23-летний мужчина, который был в машине, не дал. 

Измельченная марихуана была расфасована по 100 г в 38 полиэтиленовых слип-пакетов.

В машине ВАЗ нашли корпус ручной гранаты Ф1, запал, травматический пистолет Форт-12 калибром 9 мм и девять патронов. 

Изъятое направили на экспертизу.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 