В Кривом Роге в машине нашли почти 4 кг марихуаны

Полиция при обыске автомобиля ВАЗ нашла оружие, боеприпасы и 38 пакетов с расфасованной марихуаной

В Кривом Роге во время обыска в машине обнаружили 3,8 кг марихуаны, оружие и боеприпасы. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Днепропетровской области.



Обыск был проведен в рамках уголовного производства. Пояснения по поводу найденного 23-летний мужчина, который был в машине, не дал.



Измельченная марихуана была расфасована по 100 г в 38 полиэтиленовых слип-пакетов.



В машине ВАЗ нашли корпус ручной гранаты Ф1, запал, травматический пистолет Форт-12 калибром 9 мм и девять патронов.



Изъятое направили на экспертизу.



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