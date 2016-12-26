В Кривом Роге в машине нашли почти 4 кг марихуаны
26.12.2016 03:55
Полиция при обыске автомобиля ВАЗ нашла оружие, боеприпасы и 38 пакетов с расфасованной марихуаной
Фото: dp.npu.gov.ua
В Кривом Роге во время обыска в машине обнаружили 3,8 кг марихуаны, оружие и боеприпасы. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
Обыск был проведен в рамках уголовного производства. Пояснения по поводу найденного 23-летний мужчина, который был в машине, не дал.
Измельченная марихуана была расфасована по 100 г в 38 полиэтиленовых слип-пакетов.
В машине ВАЗ нашли корпус ручной гранаты Ф1, запал, травматический пистолет Форт-12 калибром 9 мм и девять патронов.
Изъятое направили на экспертизу.
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