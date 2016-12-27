Военный приговорен к тюрьме за смертельное ДТП в Константиновке

Суд приговорил водителя тягача к четырем годам тюрьмы, его командира - к двум годам дисбата. Жертвой того ДТП в марте 2015 года стала 8-летняя девочка

Суд приговорил водителя военного бронетранспортера МТ-ЛБ Романа Карпинца, в марте 2015 года сбившего насмерть девочку в Константиновке Донецкой области, к четырем годам тюремного заключения. Об этом сообщает местное издание Провинция.

Как отмечает СМИ, именно такой срок для водителя запрашивала военная прокуратура.

Командира Карпинца Марьяна Рака, в момент ДТП находившегося в грузовике во главе колонны, суд приговорил к двум годам дисциплинарного батальона с лишением воинского звания.

16 марта 2015 года в Константиновке МТ-ЛБ украинских военных наехал на женщину с двумя детьми, в результате чего погибла 8-летняя девочка.

Трагедия спровоцировала беспорядки: около 100 жителей города собрались на митинг с требованием к украинской армии покинуть Константиновку. Под общежитием, где проживали военные, протестующие жгли шины и били стекла. Также они перевернули милицейскую машину и сожгли автобус.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что подозреваемые в ДТП в Константиновке были нетрезвыми, им грозит до десяти лет лишения свободы.

7 апреля 2015 года суд освободил одного из виновников ДТП - офицера Марьяна Рака - под залог в 60 000 грн.

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