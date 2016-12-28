Крымскотатарский телеканал ATR начал получать госфинансирование
Крымскотатарский телеканал ATR начал получать финансирование из государственного бюджета Украины. О том, что средства уже поступили на счет телеканала сообщил его владелец Ленур Ислямов, передает Крым.Реалии.
"Мы начинаем получать финансирование. До конца года закупим отсутствующее оборудование для студии и внесем оплату долга за спутник", - сказал Ислямов.
Как сообщают журналисты, ранее владелец телеканала ATR выразил сомнение в том, что до конца 2016 года каналу удастся получить и освоить госфинансирование.
17 ноября Верховная Рада со второй попытки выделила деньги на крымскотатарский телеканал АТR. За изменения в бюджетный кодекс по поводу программ поддержки телерадиокомпаний АР Крым и города Севастополя №5333 со второго раза проголосовали 227 депутатов.
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