Полиция показала выданный в ОРДО "школьный аттестат": фото

Псевдодокумент правоохранителям передал парень, покинувший оккупированную территорию. Молодой человек назвал его "ненужным клочком бумаги"

На блокпосту в Волновахе парень, въезжавший с оккупированных территорий, предоставил украинским правоохранителям так называемый аттестат о среднем образовании, выданный боевиками террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как выяснили полицейские, молодой человек окончил вечернюю общеобразовательную школу в контролируемой боевиками Макеевке, находясь в исправительной колонии в оккупации. Теперь он решил начать новую жизнь на подконтрольной Украине территории, где жил до этого.





Фото: dn.npu.gov.ua

"Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен, поскольку его негде применить", - сказал парень о своем "аттестате". Последний имеет вид цветной распечатки с печатью, не имеющей никакой юридической силы.

Как отмечают в полиции, в оккупированных террористами районах Донецкой области сегодня действуют 537 школ, где, по приблизительным оценкам, учатся 140 тысяч детей. В 2017 году "среднее образование" в ОРДО получат 20 тысяч подростков, которым также выдадут подобные фейковые аттестаты.

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