Немецкий министр призывает запретить "вегетарианский шницель"

По мнению министра сельского хозяйства Германии Кристиана Шмидта, подобные названия вводят потребителей в заблуждение

Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт выступил в защиту любителей мяса, призывая к запрету таких названий, как "вегетарианской шницель" для заменяющих мясо продуктов, которые, по его словам, вводят потребителей в заблуждение. Об этом сообщает Associated Press.

"Эти названия полностью вводят в заблуждение и расстраивают потребителей", - сказал Шмидт.

"Я предпочитаю, чтобы их запретили в интересах потребителя для четкой маркировки", - добавил министр.

В интервью Bild Шмидт также высказался по поводу ограничения подачи в школах блюд из свинины. На вопрос, стоит ли ограничить использование таких блюд из уважения к мусульманам, он сказал, что "мы не должны ограничивать выбор для большинства в обществе по причинам простоты или стоимости".

Он утверждает, что растущее культурное разнообразие должно привести к более широкому выбору, а не наоборот.

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