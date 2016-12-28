Немецкий министр призывает запретить "вегетарианский шницель"
Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт выступил в защиту любителей мяса, призывая к запрету таких названий, как "вегетарианской шницель" для заменяющих мясо продуктов, которые, по его словам, вводят потребителей в заблуждение. Об этом сообщает Associated Press.
"Эти названия полностью вводят в заблуждение и расстраивают потребителей", - сказал Шмидт.
"Я предпочитаю, чтобы их запретили в интересах потребителя для четкой маркировки", - добавил министр.
В интервью Bild Шмидт также высказался по поводу ограничения подачи в школах блюд из свинины. На вопрос, стоит ли ограничить использование таких блюд из уважения к мусульманам, он сказал, что "мы не должны ограничивать выбор для большинства в обществе по причинам простоты или стоимости".
Он утверждает, что растущее культурное разнообразие должно привести к более широкому выбору, а не наоборот.
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