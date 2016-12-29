Непогода в Украине: снег и лавины в горах, шторм на побережьях

"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 29 декабря в связи со значительным приростом снега в горах Львовской области и метелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается третий (значительный) уровень лавинной опасности", - отметили в пресс-службе.



В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с.









8 декабря сообщалось , что аэропорт Борисполь не принимал рейсы на посадку из-за непогоды.