USD:  26.59  27.15   EUR:  27.62  28.50  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Непогода в Украине: снег и лавины в горах, шторм на побережьях

29.12.2016 11:04
Из-за сильных снегопадов в горных районах объявили значительный уровень лавинной опасности
Непогода в Украине: снег и лавины в горах, шторм на побережьях
Фото: скриншот видео
Сотрудники ГСЧС предупреждают о лавинной опасности в горах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 29 декабря в связи со значительным приростом снега в горах Львовской области и метелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается третий (значительный) уровень лавинной опасности", - отметили в пресс-службе.

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с. 


8 декабря сообщалось, что аэропорт Борисполь не принимал рейсы на посадку из-за непогоды.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 