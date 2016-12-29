Украинцы рассказали, каких подарков ждут к Новому году - опрос

ТОП-6 подарков, которые хотели бы получить украинцы, - это деньги, путешествие, бытовая техника, авто и аксессуары к нему, конфеты, украшение

Первые шесть подарков, которые хотели бы получить Украинцы на Новый год, - это деньги, романтическое путешествие, бытовая техника, автомобиль и аксессуары к нему, конфеты и цветы, ювелирное украшение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Украинцев спросили, какой подарок они больше всего хотели бы получить на Новый год. 19,1% опрошенных хотят получить в подарок деньги, 10,6% - романтическое путешествие, 7,8% - бытовую технику, 6,4% - автомобиль и аксессуары к нему, 4,5% - конфеты, цветы, 4,3% - ювелирное украшение.

Остальные варианты ответов выбрали менее 4% опрошенных.

4,5% респондентов говорят, что ничего не хотят в подарок, 5% - что им не дарят подарки, а 8,9% затруднились ответить.

Из опрошенных мужчин 21,4% ответили, что хотели бы получить на Новый год деньги, 10,2% - романтическое путешествие, 10,1% - автомобиль и аксессуары к нему, 8,2% - бытовую технику. Остальные варианты ответов выбрали менее 5% опрошенных мужчин.

Из опрошенных женщин 17,1% хотели бы получить в подарок деньги, 10,8% - романтическое путешествие, 7,5% - бытовую технику, 6,9% - конфеты и цветы, остальные варианты ответов выбрали менее 5% опрошенных женщин.

Опрос проводился с 3 по 12 декабря.

Были опрошены 2 040 совершеннолетних респондентов в 110 населенных пунктах во всех регионах, кроме аннексированного Россией Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10% и 1,4% для показателей близких к 5%.

Ранее сообщалось, что подарки близким людям в нынешнем году планируют дарить 63% опрошенных. Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на подарки, составит примерно 542 грн.

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